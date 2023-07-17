Ряхин Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ряхин Михаил Андреевич
Мать: Ряхина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ряхина Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Ряхина Марфа Ванифатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ряхин Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Ряхина Марфа Ванифатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ряхина Марфа Ванифатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ряхина Марфа Ванифатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ряхина Марфа Ванифатовна
Смерть
Неизвестно