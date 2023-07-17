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Ряхин Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ряхин Михаил Андреевич

Мать: Ряхина Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ряхина Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Ряхина Марфа Ванифатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ряхин Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Ряхина Марфа Ванифатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ряхин Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Ряхина Марфа Ванифатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ряхин Леонид Анатольевич

Мать ребёнка: Ряхина Марфа Ванифатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ряхина Марфа Ванифатовна

Смерть
Неизвестно

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