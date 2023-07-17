Ряхина Марфа Ванифатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ряхина Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Ряхин Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ряхин Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Ряхин Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ряхин Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ряхин Анатолий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно