Ряхина Марфа Ванифатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряхина Марфа Ванифатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ряхина Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Ряхин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ряхин Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Ряхин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ряхин Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Ряхин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ряхин Леонид Анатольевич

Отец ребёнка: Ряхин Анатолий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ряхин Анатолий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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