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Ряхин Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Ряхин Андрей

Мать: Ряхина (Канашева) Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ряхин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Ряхина Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ряхин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Ряхина Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ряхин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Ряхина Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ряхина Надежда

Смерть
Неизвестно

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