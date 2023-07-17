Ряхин Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Ряхин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ряхина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ряхина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ряхин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Ряхина Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ряхина Надежда
Смерть
Неизвестно