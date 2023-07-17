Ряхина (Канашева) Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряхина (Канашева) Ирина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Канашев Григорий Никитич

Мать: Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ряхин Андрей

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ряхина Аграфёна Андреевна

Отец ребёнка: Ряхин Андрей

Рождение ребёнка
1877

Сын: Ряхин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Ряхин Андрей

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Ряхина Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Ряхин Андрей

Рождение ребёнка
1881

Сын: Ряхин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Ряхин Андрей

Смерть
Неизвестно

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