Ряхина (Канашева) Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Канашев Григорий Никитич
Мать: Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ряхин Андрей
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ряхина Аграфёна Андреевна
Отец ребёнка: Ряхин Андрей
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Ряхин Андрей
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Ряхина Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Ряхин Андрей
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Ряхин Андрей
Смерть
Неизвестно