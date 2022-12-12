Мягченкова Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягченкова Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

26.09.1875

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Мягченков Каллистрат Александрович

Отец ребёнка: Мягченков Александр Харлампиевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Мягченков Александр Харлампиевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.09.1875
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Похороны
28.09.1875
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
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