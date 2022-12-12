Мягченкова Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти26.09.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Мягченков Каллистрат Александрович
Отец ребёнка: Мягченков Александр Харлампиевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Мягченков Александр Харлампиевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.09.1875
Похороны
28.09.1875