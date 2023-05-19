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Мягченков Александр Харлампиевич

Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

07.09.1817

Дата смерти

До 26.09.1875

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1817

Отец: Мягченков Харлампий Савельевич

Мать: Мягченкова Евдокия Агафоновна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Крещение
09.09.1817
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Мягченков Каллистрат Александрович

Мать ребёнка: Мягченкова Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Мягченкова Анастасия Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 26.09.1875
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