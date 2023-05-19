Мягченков Александр Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения07.09.1817
Дата смертиДо 26.09.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1817
Крещение
09.09.1817
Рождение ребёнка
1839
Сын: Мягченков Каллистрат Александрович
Мать ребёнка: Мягченкова Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Мягченкова Анастасия Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 26.09.1875