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Классен Гергард Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

01.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Классен Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Классен Генрих Гергардович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Классен Петр Гергардович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Классен Исаак Гергардович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Классен Анна Гергардовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.12.1937
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