Классен Гергард Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти01.12.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Классен Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Классен Генрих Гергардович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Классен Исаак Гергардович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Классен Анна Гергардовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.12.1937