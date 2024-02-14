Калимуллина (Фатихова) Таскира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калимуллина (Фатихова) Таскира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1897 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ибраһимов Фатих

Мать: Ибрагимова Магфура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калимуллин Ахмади

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калимуллин Фарит

Отец ребёнка: Калимуллин Ахмади

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калимуллин Ахмади

Рождение ребёнка
26.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калимуллин Ахмади

Смерть
Неизвестно

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