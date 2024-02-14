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Ибраһимов Фатих

Место рождения

д.Норма Балтасинского р-на РТ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ибраһимов Мөхәммәтзаки

Мать: Фатыйма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатихов Харис

Мать ребёнка: Ибрагимова Магфура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фатихова) Нурия

Мать ребёнка: Ибрагимова Магфура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фатихова) Ильгизар

Мать ребёнка: Ибрагимова Магфура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фатихова) Райса

Мать ребёнка: Ибрагимова Магфура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калимуллина (Фатихова) Таскира

Мать ребёнка: Ибрагимова Магфура

Рождение ребёнка
03.05.1921

Сын: Фатихов Хайдар

Мать ребёнка: Ибрагимова Магфура

Смерть
Неизвестно

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