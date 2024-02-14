Ибраһимов Фатих
Место рожденияд.Норма Балтасинского р-на РТ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ибраһимов Мөхәммәтзаки
Мать: Фатыйма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатихов Харис
Мать ребёнка: Ибрагимова Магфура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фатихова) Нурия
Мать ребёнка: Ибрагимова Магфура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фатихова) Ильгизар
Мать ребёнка: Ибрагимова Магфура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фатихова) Райса
Мать ребёнка: Ибрагимова Магфура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калимуллина (Фатихова) Таскира
Мать ребёнка: Ибрагимова Магфура
Рождение ребёнка
03.05.1921
Сын: Фатихов Хайдар
Мать ребёнка: Ибрагимова Магфура
Смерть
Неизвестно