Родичева (Баруздина) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родичева (Баруздина) Валентина Дмитриевна

Место рождения

Вырбово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.02.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1900

Отец: Баруздин Дмитрий Иванович

Мать: Баруздина Александра Степановна

Вырбово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родичев Иван Иванович

Отец ребёнка: Родичев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родичев Павел Иванович

Отец ребёнка: Родичев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимохович (Родичева) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Родичев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конева (Родичева) Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Родичев Иван Васильевич

Семеновское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник
29.05.1916
Крестница - Юлия, отец - Иван Павлович Старостин, мать - Екатерина Африкановна
Рождение ребёнка
28.08.1924

Сын: Родичев Александр Иванович

Отец ребёнка: Родичев Иван Васильевич

Семеновское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.08.1930

Сын: Родичев Борис Иванович

Отец ребёнка: Родичев Иван Васильевич

Семеновское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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