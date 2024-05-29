Родичева (Баруздина) Валентина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения04.02.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Родичев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Родичев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимохович (Родичева) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Родичев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конева (Родичева) Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Родичев Иван Васильевич
Восприемник
29.05.1916
Крестница - Юлия, отец - Иван Павлович Старостин, мать - Екатерина Африкановна
Рождение ребёнка
28.08.1924
Сын: Родичев Александр Иванович
Отец ребёнка: Родичев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
19.08.1930
Отец ребёнка: Родичев Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно