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Баруздина Александра Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Баруздин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Баруздин Дмитрий Иванович

Вырбово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.02.1900

Дочь: Родичева Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Баруздин Дмитрий Иванович

Смерть
После 1915
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