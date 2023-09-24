Баруздина Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Баруздин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Баруздин Дмитрий Иванович
Вырбово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.02.1900
Дочь: Родичева Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Баруздин Дмитрий Иванович
Смерть
После 1915