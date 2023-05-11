Раевская (Философова) Анна Дмитриевна
женский, родилась 1876, Москва, город федерального значения Москва
умерла 1920
Супруги
Раевский Иван Иванович02.03.1871 г.р.
Дети
Леонова (Раевская) Валентина Ивановна20.07.1898 г.р.
Гвоздева (Раевская) Елена Ивановна14.08.1900 г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1897
Рождение ребёнка
20.07.1898
Дочь: Леонова (Раевская) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Раевский Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1900
Дочь: Гвоздева (Раевская) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Раевский Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1902
Сын: Раевский Артемий Иванович
Отец ребёнка: Раевский Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1903
Дочь: Шувалова (Раевская) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Раевский Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1904
Дочь: Раевская Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Раевский Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.12.1906
Отец ребёнка: Раевский Иван Иванович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Раевский Николай Иванович
Отец ребёнка: Раевский Иван Иванович
Смерть
1920