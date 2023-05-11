Раевская (Философова) Анна Дмитриевна 1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Раевская (Философова) Анна Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1876, Москва, город федерального значения Москва

умерла 1920

Супруги
Раевский Иван Иванович02.03.1871 г.р.
Дети
Леонова (Раевская) Валентина Ивановна20.07.1898 г.р.
Гвоздева (Раевская) Елена Ивановна14.08.1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
19.10.1897

Муж: Раевский Иван Иванович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
20.07.1898

Дочь: Леонова (Раевская) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Раевский Иван Иванович

Рождение ребёнка
14.08.1900

Дочь: Гвоздева (Раевская) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Раевский Иван Иванович

Рождение ребёнка
14.09.1902

Сын: Раевский Артемий Иванович

Отец ребёнка: Раевский Иван Иванович

Рождение ребёнка
28.04.1903

Дочь: Шувалова (Раевская) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Раевский Иван Иванович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
06.08.1904

Дочь: Раевская Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Раевский Иван Иванович

Рождение ребёнка
29.12.1906

Сын: Раевский Иван Иванович

Отец ребёнка: Раевский Иван Иванович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Раевский Николай Иванович

Отец ребёнка: Раевский Иван Иванович

Смерть
1920

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