(Дударева) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дударева) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Дударев Серапион Иванович

Мать: Дудырева (Мезрина) Павла Леонтьевна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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