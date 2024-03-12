(Дударева) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно