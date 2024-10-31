Дудырева (Мезрина) Павла Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти04.11.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Бракосочетание
10.10.1921
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZV-ZHW6?i=532&cat=745973 Дер. Березека
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Дударева) Антонина
Отец ребёнка: Дударев Серапион Иванович
Рождение ребёнка
?.01.1931
Сын: Дударев Анатолий
Отец ребёнка: Дударев Серапион Иванович
Рождение ребёнка
?.02.1934
Дочь: Букина (Дударева) Раиса
Отец ребёнка: Дударев Серапион Иванович
Смерть
04.11.1976