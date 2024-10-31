Дудырева (Мезрина) Павла Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудырева (Мезрина) Павла Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

04.11.1976

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Мезрин Леонтий Иванович

Мать: Мезрина Евдокия Георгиевна

Бракосочетание
10.10.1921

Муж: Дударев Серапион Иванович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZV-ZHW6?i=532&cat=745973 Дер. Березека
Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Дударева) Антонина

Отец ребёнка: Дударев Серапион Иванович

Рождение ребёнка
?.01.1931

Сын: Дударев Анатолий

Отец ребёнка: Дударев Серапион Иванович

Рождение ребёнка
?.02.1934

Дочь: Букина (Дударева) Раиса

Отец ребёнка: Дударев Серапион Иванович

Смерть
04.11.1976

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