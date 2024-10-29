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Пинигин Иван Гурьевич

Место рождения

с. Ново-Цурухайтуй Акшинского уезда Забайкальской области

Дата рождения

1894

Дата смерти

14.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Пинигин Гурий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пинигина Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
27.12.1925

Дочь: Пинигина Нина Ивановна

Мать ребёнка: Пинигина Пелагея Яковлевна

В паспорте 01.01.1926
Смерть
14.11.1937
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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