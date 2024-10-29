Пинигин Иван Гурьевич
Место рожденияс. Ново-Цурухайтуй Акшинского уезда Забайкальской области
Дата рождения1894
Дата смерти14.11.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Пинигин Гурий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1925
Дочь: Пинигина Нина Ивановна
Мать ребёнка: Пинигина Пелагея Яковлевна
В паспорте 01.01.1926
Смерть
14.11.1937
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область