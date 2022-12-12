Жданов Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти10.07.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Жданов Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1933 и 1935
Мать ребёнка: Мягкова Лукерья Сидоровна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Солопова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Мягкова Лукерья Сидоровна
Рождение ребёнка
28.07.1941
Дочь: Середа Анна Ивановна
Мать ребёнка: Мягкова Лукерья Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.1943
Теплое, Тимский муниципальный район, Курская область