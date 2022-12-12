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Жданов Иван Матвеевич

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Место рождения

Куликовка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

10.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Жданов Матвей

Мать: не указана

Куликовка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Между 1933 и 1935

Сын: Жданов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Мягкова Лукерья Сидоровна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Солопова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Мягкова Лукерья Сидоровна

Рождение ребёнка
28.07.1941

Дочь: Середа Анна Ивановна

Мать ребёнка: Мягкова Лукерья Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мягкова Лукерья Сидоровна

Смерть
10.07.1943
Теплое, Тимский муниципальный район, Курская область
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