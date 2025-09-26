Голицына (Васильчикова) Татьяна Васильевна 07.01.1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голицына (Васильчикова) Татьяна Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 07.01.1781, Москва, город федерального значения Москва

умерла 28.01.1841, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Голицын Дмитрий Владимирович29.10.1771 г.р.
Дети
Долгорукова (Голицына) Екатерина Дмитриевна22.11.1801 г.р.
Протасова (Голицына) Наталья Дмитриевна28.06.1803 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
06.02.1800

Муж: Голицын Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
22.11.1801

Дочь: Долгорукова (Голицына) Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
28.06.1803

Дочь: Протасова (Голицына) Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
30.09.1815

Сын: Голицын Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
17.05.1819

Сын: Голицын Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
28.01.1841
Москва, город федерального значения Москва

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