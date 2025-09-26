Голицына (Васильчикова) Татьяна Васильевна
женский, родилась 07.01.1781, Москва, город федерального значения Москва
умерла 28.01.1841, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Голицын Дмитрий Владимирович29.10.1771 г.р.
Дети
Долгорукова (Голицына) Екатерина Дмитриевна22.11.1801 г.р.
Протасова (Голицына) Наталья Дмитриевна28.06.1803 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
06.02.1800
Рождение ребёнка
22.11.1801
Дочь: Долгорукова (Голицына) Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
28.06.1803
Дочь: Протасова (Голицына) Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
30.09.1815
Сын: Голицын Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Владимирович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.05.1819
Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Владимирович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
28.01.1841
Москва, город федерального значения Москва