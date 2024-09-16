Толстой Маркус
мужской, родился 12.08.1976
МатьТолстой (Нордрбэк) Катарина05.02.1951 г.р.
ОтецТолстой Юхан (Иван)25.01.1945 г.р.
Супруги
Андерссон Жозефин27.07.1978 г.р.
Дети
Толстой Элтон20.04.2007 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1976
Отец: Толстой Юхан (Иван)
Рождение ребёнка
20.04.2007
Сын: Толстой Элтон
Мать ребёнка: Андерссон Жозефин
Королевство Швеция
Бракосочетание
19.06.2009
Жена: Андерссон Жозефин