Толстой (Нордрбэк) Катарина
женский, родилась 05.02.1951
Супруги
Толстой Юхан (Иван)25.01.1945 г.р.
Дети
Толстой Андреас05.02.1975 г.р.
Толстой Маркус12.08.1976 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толстой Юхан (Иван)
Рождение ребёнка
05.02.1975
Сын: Толстой Андреас
Отец ребёнка: Толстой Юхан (Иван)
Рождение ребёнка
12.08.1976
Сын: Толстой Маркус
Отец ребёнка: Толстой Юхан (Иван)
Рождение ребёнка
24.11.1978
Сын: Толстой Даниэль
Отец ребёнка: Толстой Юхан (Иван)
Королевство Швеция
Рождение ребёнка
03.04.1984
Дочь: Толстой Жозефин
Отец ребёнка: Толстой Юхан (Иван)
Королевство Швеция