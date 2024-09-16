Толстой (Нордрбэк) Катарина 05.02.1951 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстой (Нордрбэк) Катарина

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 05.02.1951

Супруги
Толстой Юхан (Иван)25.01.1945 г.р.
Дети
Толстой Андреас05.02.1975 г.р.
Толстой Маркус12.08.1976 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстой Юхан (Иван)

Рождение ребёнка
05.02.1975

Сын: Толстой Андреас

Отец ребёнка: Толстой Юхан (Иван)

Рождение ребёнка
12.08.1976

Сын: Толстой Маркус

Отец ребёнка: Толстой Юхан (Иван)

Рождение ребёнка
24.11.1978

Сын: Толстой Даниэль

Отец ребёнка: Толстой Юхан (Иван)

Королевство Швеция

Рождение ребёнка
03.04.1984

Дочь: Толстой Жозефин

Отец ребёнка: Толстой Юхан (Иван)

Королевство Швеция

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