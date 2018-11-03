Шилов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1954

Дата смерти

03.11.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1954

Отец: Шилов Николай Васильевич

Мать: Шилова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
05.05.1987

Сын: Шилов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Шилова Татьяна Демьяновна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Шилова Татьяна Демьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилова Татьяна Демьяновна

Смерть
03.11.2018
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