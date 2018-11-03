Шилов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1954
Дата смерти03.11.2018
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1954
Отец: Шилов Николай Васильевич
Мать: Шилова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
05.05.1987
Сын: Шилов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Шилова Татьяна Демьяновна
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шилов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Шилова Татьяна Демьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.2018