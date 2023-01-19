Карпова Елизавета Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпов Матвей
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Карпова Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Карпов Матвей
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Карпова Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Карпов Матвей
Смерть
1961
Москва, город федерального значения Москва