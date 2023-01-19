Карпова Елизавета Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Елизавета Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1885 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Матвей

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Карпова Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Карпов Матвей

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Карпова Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Карпов Матвей

Смерть
1961
Москва, город федерального значения Москва

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