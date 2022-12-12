Наумова (Горохова) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Горохова) Любовь Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1906

Дата смерти

07.04.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1905 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1937 г.р.

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1906

Отец: Горохов Алексей

Мать: Горохова Матрёна

Бракосочетание
23.05.1931

Муж: Наумов Александр Степанович

Рождение ребёнка
05.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Александр Степанович

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
21.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Александр Степанович

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
01.07.1937

Дочь: Муза Александровна

Отец ребёнка: Наумов Александр Степанович

Смерть
07.04.1989
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Похороны
Неизвестно
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
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