Наумова (Горохова) Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1906
Дата смерти07.04.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1906
Отец: Горохов Алексей
Мать: Горохова Матрёна
Бракосочетание
23.05.1931
Рождение ребёнка
05.12.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наумов Александр Степанович
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
21.07.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наумов Александр Степанович
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
01.07.1937
Дочь: Муза Александровна
Отец ребёнка: Наумов Александр Степанович
Смерть
07.04.1989
Похороны
Неизвестно