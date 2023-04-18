Евдокия Наталья Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Сын: Галамага Марк Иванов
Отец ребёнка: Галамага Иоанн Дамианов
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Галамага Иоанн Дамианов
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Галамага Иоанн Дамианов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Галамага Иоанн Дамианов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно