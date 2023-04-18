Евдокия Наталья Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Наталья Параскева

Евдокия Наталья Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Галамага Марк Иванов

Отец ребёнка: Галамага Иоанн Дамианов

Рождение ребёнка
1817

Сын: Галамага Анисим Иванов

Отец ребёнка: Галамага Иоанн Дамианов

Рождение ребёнка
1819

Сын: Галамага Аврам Иванов

Отец ребёнка: Галамага Иоанн Дамианов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Галамага Иоанн Дамианов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галамага Иоанн Дамианов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close