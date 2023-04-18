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Галамага Иоанн Дамианов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Галамага Дамиан Иванов

Мать: Мария Дочь Саввы

Рождение ребёнка
1815

Сын: Галамага Марк Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Наталья Параскева

Рождение ребёнка
1817

Сын: Галамага Анисим Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Наталья Параскева

Рождение ребёнка
1819

Сын: Галамага Аврам Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Наталья Параскева

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Евдокия Наталья Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Наталья Параскева

Смерть
Неизвестно
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