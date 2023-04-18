Галамага Иоанн Дамианов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Галамага Дамиан Иванов
Мать: Мария Дочь Саввы
Рождение ребёнка
1815
Сын: Галамага Марк Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Наталья Параскева
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Евдокия Наталья Параскева
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Евдокия Наталья Параскева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Евдокия Наталья Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно