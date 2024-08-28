Бухнер (Мартель) (Шанк) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер (Мартель) (Шанк) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

19.03.1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
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Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартель Иоганн

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Бухнер (Мартель) Агнезия

Отец ребёнка: Мартель Иоганн

Бракосочетание
18.09.1901

Муж: Бухнер Иоганнес (Филипп)

Деллер зап.14 от 18.09.1901г. Брак | Иоганнес Бухнер, вдовец, 49л.+Екатерина Мартель,ур.Шанк, вдова 50л.из Казицкой. | родители указаны - Филипп Бухнер+Анна Шторм и Валентин Шанк и Варвара Беллендир. ... Показать все
Смерть
19.03.1912
Деллер. Зап.3 8-19.03.1912г.умерла Екатерина Бухнер,ур.Шанк, от неопределённой болезни. Оставила мужа Иоганна 61г., и детей - Адама 40л.и Иоганна 37л.

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