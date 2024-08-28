Бухнер (Мартель) (Шанк) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти19.03.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартель Иоганн
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Бухнер (Мартель) Агнезия
Отец ребёнка: Мартель Иоганн
Бракосочетание
18.09.1901
Деллер зап.14 от 18.09.1901г. Брак | Иоганнес Бухнер, вдовец, 49л.+Екатерина Мартель,ур.Шанк, вдова 50л.из Казицкой. | родители указаны - Филипп Бухнер+Анна Шторм и Валентин Шанк и Варвара Беллендир. ... Показать все
Смерть
19.03.1912
Деллер. Зап.3 8-19.03.1912г.умерла Екатерина Бухнер,ур.Шанк, от неопределённой болезни. Оставила мужа Иоганна 61г., и детей - Адама 40л.и Иоганна 37л.