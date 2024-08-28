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Бухнер (Мартель) Агнезия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Мартель Иоганн

Мать: Бухнер (Мартель) (Шанк) Екатерина

Бракосочетание
17.01.1906

Муж: Бухнер Михаил Иоганнесович

Рождение ребёнка
11.10.1906

Сын: Бухнер Михаил

Отец ребёнка: Бухнер Михаил Иоганнесович

Рождение ребёнка
20.07.1908

Сын: Бухнер Адольф

Отец ребёнка: Бухнер Михаил Иоганнесович

Рождение ребёнка
15.11.1910

Дочь: (Бухнер) Анджела

Отец ребёнка: Бухнер Михаил Иоганнесович

Рождение ребёнка
03.12.1911

Сын: Бухнер Иван

Отец ребёнка: Бухнер Михаил Иоганнесович

Рождение ребёнка
?.11.1913

Сын: Бухнер Иоганн Петер

Отец ребёнка: Бухнер Михаил Иоганнесович

Рождение ребёнка
06.09.1915

Дочь: Мартель (Бухнер) Мария

Отец ребёнка: Бухнер Михаил Иоганнесович

Рождение ребёнка
05.12.1926

Сын: Бухнер Леонид (Leo)

Отец ребёнка: Бухнер Михаил Иоганнесович

Смерть
Неизвестно

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