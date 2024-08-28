Бухнер (Мартель) Агнезия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Мартель Иоганн
Бракосочетание
17.01.1906
Рождение ребёнка
11.10.1906
Сын: Бухнер Михаил
Отец ребёнка: Бухнер Михаил Иоганнесович
Рождение ребёнка
20.07.1908
Сын: Бухнер Адольф
Отец ребёнка: Бухнер Михаил Иоганнесович
Рождение ребёнка
15.11.1910
Дочь: (Бухнер) Анджела
Отец ребёнка: Бухнер Михаил Иоганнесович
Рождение ребёнка
03.12.1911
Сын: Бухнер Иван
Отец ребёнка: Бухнер Михаил Иоганнесович
Рождение ребёнка
?.11.1913
Сын: Бухнер Иоганн Петер
Отец ребёнка: Бухнер Михаил Иоганнесович
Рождение ребёнка
06.09.1915
Дочь: Мартель (Бухнер) Мария
Отец ребёнка: Бухнер Михаил Иоганнесович
Рождение ребёнка
05.12.1926
Сын: Бухнер Леонид (Leo)
Отец ребёнка: Бухнер Михаил Иоганнесович
Смерть
Неизвестно