Малышев Алексей Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМалышев Алексей Иванович

Малышев Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Захарова Енька Евгения

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Анна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Захаров Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Кудеярово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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