Малышев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Захарова Енька Евгения
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Анна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Захаров Иван Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Кудеярово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно