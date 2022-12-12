Клюквина (Артамонова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.05.1882 ст.
Дата смерти06.05.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Ингерманландия. Православная вера
Образование
1892
4 класса церковно-приходской школы
Работа или профессия
С 1893 по 1909
Горничная в богатых домах Петербурга
Бракосочетание
06.05.1908
Рождение ребёнка
29.07.1908
Дочь: Дружинина Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Клюквин Алексей Васильевич
Работа или профессия
С 1941 по 1944
Во время блокады работала санитаркой в госпитале
Смерть
06.05.1971