Клюквина (Артамонова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюквина (Артамонова) Александра Ивановна

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Место рождения

Большое Райково, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

06.05.1882 ст.

Дата смерти

06.05.1971

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Райково, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Ингерманландия. Православная вера
Образование
1892
4 класса церковно-приходской школы
Работа или профессия
С 1893 по 1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Горничная в богатых домах Петербурга
Бракосочетание
06.05.1908

Муж: Клюквин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
29.07.1908

Дочь: Дружинина Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Клюквин Алексей Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
С 1941 по 1944
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Во время блокады работала санитаркой в госпитале
Смерть
06.05.1971
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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