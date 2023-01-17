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Клюквин Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1886 ст.

Дата смерти

17.01.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленская губерния
Призыв на военную службу
1906 ст.
Бракосочетание
06.05.1908

Жена: Клюквина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
29.07.1908

Дочь: Дружинина Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Клюквина Александра Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
С 1909 по 1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
шофер у Федора Егоровича Енакиева, инженера
Смерть
17.01.1961
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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