Клюквин Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1886 ст.
Дата смерти17.01.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Смоленская губерния
Призыв на военную службу
1906 ст.
Бракосочетание
06.05.1908
Рождение ребёнка
29.07.1908
Дочь: Дружинина Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Клюквина Александра Ивановна
Работа или профессия
С 1909 по 1915
шофер у Федора Егоровича Енакиева, инженера
Смерть
17.01.1961