Петрова (Дуракова) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Дуракова) Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1982

Отец: Дураков Василий Андреевич

Мать: Дуракова (Фурина) Ольга Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Андрей Павлович

Рождение ребёнка
23.11.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Андрей Павлович

Рождение ребёнка
09.12.2012

Дочь: Петрова Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Петров Андрей Павлович

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