Петрова (Дуракова) Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Андрей Павлович
Рождение ребёнка
09.12.2012
Дочь: Петрова Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Петров Андрей Павлович