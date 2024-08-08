Петров Андрей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова (Дуракова) Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
09.12.2012
Дочь: Петрова Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Петрова (Дуракова) Любовь Васильевна