Петров Андрей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Андрей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1970

Отец: Петров Павел

Мать: Краюхина (Четверикова) Валентина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (Дуракова) Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
23.11.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова (Дуракова) Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
09.12.2012

Дочь: Петрова Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Петрова (Дуракова) Любовь Васильевна

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