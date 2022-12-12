Верженская (Осипова) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верженская (Осипова) Варвара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1875

Дата смерти

Около 1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1899

Дочь: Энвальд Милица Евгеньевна

Отец ребёнка: Энвальд Евгений Васильевич

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Энвальд Евгений Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1918
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