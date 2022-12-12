Верженская (Осипова) Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1875
Дата смертиОколо 1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1899
Дочь: Энвальд Милица Евгеньевна
Отец ребёнка: Энвальд Евгений Васильевич
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Энвальд Евгений Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1918