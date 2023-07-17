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Таранусич Алексей Афанасьевич

Место рождения

Хасавюрт, город Хасавюрт, Республика Дагестан

Дата рождения

1907

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Таранусич Афанасий

Мать: не указана

Хасавюрт, город Хасавюрт, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таранусич Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1938

Дочь: Таранусич Алиса Алексеевна

Мать ребёнка: Махина Наталья Васильевна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Смерть
1942
Репрессирован 13.12.1942 года, впоследствии реабилитирован в 1989 году посмертно.

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