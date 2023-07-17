Таранусич Алексей Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1942
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Таранусич Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таранусич Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1938
Дочь: Таранусич Алиса Алексеевна
Мать ребёнка: Махина Наталья Васильевна
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Смерть
1942
Репрессирован 13.12.1942 года, впоследствии реабилитирован в 1989 году посмертно.