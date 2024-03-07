Калинкина (Будкина) Анисья Трофимовна
Место рожденияс.Ташелка Самарской губернии
Дата рождения24.12.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Калинкин Иван Евдокимович
Отец ребёнка: Калинкин Евдоким Васильевич
Дочь: Ольга Евдокимовна
Отец ребёнка: Калинкин Евдоким Васильевич
Сын: Калинкин Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Калинкин Евдоким Васильевич
Дочь: Мишушина Ольга Евдокимовна
Отец ребёнка: Калинкин Евдоким Васильевич
Сын: Калинкин Федор Евдокимович
Отец ребёнка: Калинкин Евдоким Васильевич
Сын: Калинкин Петр Евдокимович
Отец ребёнка: Калинкин Евдоким Васильевич
Сын: Калинкин Яков Евдокимович
Отец ребёнка: Калинкин Евдоким Васильевич
Дочь: Васса Евдокимовна
Отец ребёнка: Калинкин Евдоким Васильевич
Сын: Калинкин Флегонт Евдокимович
Отец ребёнка: Калинкин Евдоким Васильевич
Дочь: Пелагея Евдокимовна
Отец ребёнка: Калинкин Евдоким Васильевич
Дочь: Параскева Евдокимовна
Отец ребёнка: Калинкин Евдоким Васильевич
Дочь: Елена Евдокимовна
Отец ребёнка: Калинкин Евдоким Васильевич