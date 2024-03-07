Калинкина (Будкина) Анисья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкина (Будкина) Анисья Трофимовна

Место рождения

с.Ташелка Самарской губернии

Дата рождения

24.12.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1861

Отец: Будкин Трофим Трофимович

Мать: Будкина Наталья Максимовна

с.Ташелка Самарской губернии
Бракосочетание
05.11.1880

Муж: Калинкин Евдоким Васильевич

Покровская церковь, Ташелка
Супруг(-а): Анисья Трофимовна Калинкина (Буткина)
Рождение ребёнка
04.09.1881

Сын: Калинкин Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Калинкин Евдоким Васильевич

Ташелка
Рождение ребёнка
14.07.1884

Дочь: Ольга Евдокимовна

Отец ребёнка: Калинкин Евдоким Васильевич

Ташелка
Рождение ребёнка
23.12.1885

Сын: Калинкин Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Калинкин Евдоким Васильевич

село Ташелка
Рождение ребёнка
09.07.1887

Дочь: Мишушина Ольга Евдокимовна

Отец ребёнка: Калинкин Евдоким Васильевич

село Ташелка
Рождение ребёнка
01.02.1890

Сын: Калинкин Федор Евдокимович

Отец ребёнка: Калинкин Евдоким Васильевич

село Ташелка
Рождение ребёнка
25.06.1891

Сын: Калинкин Петр Евдокимович

Отец ребёнка: Калинкин Евдоким Васильевич

село Ташелка
Рождение ребёнка
08.10.1893

Сын: Калинкин Яков Евдокимович

Отец ребёнка: Калинкин Евдоким Васильевич

село Ташелка
Рождение ребёнка
12.08.1896

Дочь: Васса Евдокимовна

Отец ребёнка: Калинкин Евдоким Васильевич

село Ташелка
Рождение ребёнка
02.04.1898

Сын: Калинкин Флегонт Евдокимович

Отец ребёнка: Калинкин Евдоким Васильевич

село Ташелка
Рождение ребёнка
05.10.1900

Дочь: Пелагея Евдокимовна

Отец ребёнка: Калинкин Евдоким Васильевич

село Ташелка
Рождение ребёнка
12.10.1903

Дочь: Параскева Евдокимовна

Отец ребёнка: Калинкин Евдоким Васильевич

село Ташелка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Евдокимовна

Отец ребёнка: Калинкин Евдоким Васильевич

село Ташелка
Смерть
Неизвестно
с.Ташелка Самарской губернии
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