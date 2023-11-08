Полонянкина (Полонянкина) Хиония Евдоксеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина (Полонянкина) Хиония Евдоксеевна

Место рождения

Гуляевское Енисейский район

Дата рождения

29.04.1925

Дата смерти

22.07.1986

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1925

Отец: Полонянкин Евдоксей Кириллович

Мать: Полонянкина Анфиса Федоровна

Гуляевское Енисейский район
Рождение ребёнка
13.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Гуляевское Енисейский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
22.07.1986
Гуляевское Енисейский район
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