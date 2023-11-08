Полонянкина (Полонянкина) Хиония Евдоксеевна
Место рожденияГуляевское Енисейский район
Дата рождения29.04.1925
Дата смерти22.07.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1925
Гуляевское Енисейский район
Рождение ребёнка
13.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Гуляевское Енисейский район
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
22.07.1986
Гуляевское Енисейский район