(Гузовска Гузовская) Надежда
Место рожденияMinsk, Minsk Region, Belarus
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1919
Супруг(-а): Михаил Иванович Жаров
Развод
1928
Супруг(-а): Михаил Иванович Жаров
Работа или профессия
Неизвестно
преподавательница русского языка
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва