(Гузовска Гузовская) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гузовска Гузовская) Надежда

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Место рождения

Minsk, Minsk Region, Belarus

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Minsk, Minsk Region, Belarus
Бракосочетание
1919

Муж: Жаров Михаил Иванович

Супруг(-а): Михаил Иванович Жаров
Развод
1928

Муж: Жаров Михаил Иванович

Супруг(-а): Михаил Иванович Жаров
Работа или профессия
Неизвестно
преподавательница русского языка
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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