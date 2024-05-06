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Порватов Тихон Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

10.02.1859

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порватов Терентий Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порватов Петр Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порватов Сергей Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Порватов Иван Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Порватов Федот Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Порватов Яков Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
10.02.1859
Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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