Порватов Тихон Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти10.02.1859
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Порватов Терентий Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Порватов Сергей Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.02.1859
Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область