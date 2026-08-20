Глинка Николай Алексеевич
мужской, родился 1735
умер 29.06.1805
Супруги
Дети
Глинка Анастасия Николаевна22.12.1761 г.р.
Глинка Антоний Николаевич17.01.1770 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1761
Дочь: Глинка Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Глинка (Соколовская) Фёкла Александровна
Рождение ребёнка
17.01.1770
Сын: Глинка Антоний Николаевич
Мать ребёнка: Глинка (Соколовская) Фёкла Александровна
Рождение ребёнка
07.01.1777
Мать ребёнка: Глинка (Соколовская) Фёкла Александровна
Смерть
29.06.1805
Рождение ребёнка
22.07.1871
Дочь: Зелепуга (Глинка) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Глинка (Соколовская) Фёкла Александровна