Глинка Николай Алексеевич 1735 — найти родственников по фамилии на Familio

Глинка Николай Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1735

умер 29.06.1805

Супруги
Глинка (Соколовская) Фёкла Александровна1747 г.р.
Дети
Глинка Анастасия Николаевна22.12.1761 г.р.
Глинка Антоний Николаевич17.01.1770 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глинка (Соколовская) Фёкла Александровна

Рождение ребёнка
22.12.1761

Дочь: Глинка Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Глинка (Соколовская) Фёкла Александровна

Рождение ребёнка
17.01.1770

Сын: Глинка Антоний Николаевич

Мать ребёнка: Глинка (Соколовская) Фёкла Александровна

Рождение ребёнка
07.01.1777

Сын: Глинка Иван Николаевич

Мать ребёнка: Глинка (Соколовская) Фёкла Александровна

Смерть
29.06.1805

Рождение ребёнка
22.07.1871

Дочь: Зелепуга (Глинка) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Глинка (Соколовская) Фёкла Александровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.