Глинка Иван Николаевич
мужской, родился 07.01.1777
умер 03.03.1834, Новоспасское, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
ОтецГлинка Николай Алексеевич1735 г.р.
МатьГлинка (Соколовская) Фёкла Александровна1747 г.р.
Супруги
Глинка-Земелька Евгения Андреевна24.12.1783 г.р.
Дети
Глинка Михаил Иванович20.05.1804 г.р.
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Рождение
07.01.1777
Бракосочетание
30.05.1802
Рождение ребёнка
20.05.1804
Мать ребёнка: Глинка-Земелька Евгения Андреевна
Смерть
03.03.1834