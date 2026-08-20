Глинка Иван Николаевич 07.01.1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Глинка Иван Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 07.01.1777

умер 03.03.1834, Новоспасское, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Отец
Глинка Николай Алексеевич1735 г.р.
Мать
Глинка (Соколовская) Фёкла Александровна1747 г.р.
Супруги
Глинка-Земелька Евгения Андреевна24.12.1783 г.р.
Дети
Глинка Михаил Иванович20.05.1804 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1777

Отец: Глинка Николай Алексеевич

Мать: Глинка (Соколовская) Фёкла Александровна

Бракосочетание
30.05.1802

Жена: Глинка-Земелька Евгения Андреевна

Новоспасское, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Рождение ребёнка
20.05.1804

Сын: Глинка Михаил Иванович

Мать ребёнка: Глинка-Земелька Евгения Андреевна

Новоспасское, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Смерть
03.03.1834
Новоспасское, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

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