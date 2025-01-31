Мишенин Семен Иванович
мужской, родился 1894, Курская область, Ракитянский район
умер 24.08.1943, Смоленская область, Духовщинский район, деревня Павлово,
Супруги
Мишенина (Шкловская) Ульяна Никифоровна01.01.1914 г.р.
Дети
(Мишенина) Неизвестно1935 г.р.
Мишенин Иван Семенович21.10.1936 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская область, Ракитянский район
Бракосочетание
Около 1930
Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Мишенина) Неизвестно
Мать ребёнка: Мишенина (Шкловская) Ульяна Никифоровна
Ольгинка, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.10.1936
Мать ребёнка: Мишенина (Шкловская) Ульяна Никифоровна
Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
?.03.1940
Дочь: Мыльченко (Мишенина) Надежда
Мать ребёнка: Мишенина (Шкловская) Ульяна Никифоровна
Ольгинка, Северо-Казахстанская область
Смерть
24.08.1943
Смоленская область, Духовщинский район, деревня Павлово,
Похороны
Неизвестно
Духовщинский район