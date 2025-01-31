Мишенин Семен Иванович 1894 — найти родственников по фамилии на Familio

Мишенин Семен Иванович

Автор
ЕМ
Мишенина Е.

мужской, родился 1894, Курская область, Ракитянский район

умер 24.08.1943, Смоленская область, Духовщинский район, деревня Павлово,

Супруги
Мишенина (Шкловская) Ульяна Никифоровна01.01.1914 г.р.
Дети
(Мишенина) Неизвестно1935 г.р.
Мишенин Иван Семенович21.10.1936 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская область, Ракитянский район

Бракосочетание
Около 1930

Жена: Мишенина (Шкловская) Ульяна Никифоровна

Северо-Казахстанская область

Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Мишенина) Неизвестно

Мать ребёнка: Мишенина (Шкловская) Ульяна Никифоровна

Ольгинка, Северо-Казахстанская область

Рождение ребёнка
21.10.1936

Сын: Мишенин Иван Семенович

Мать ребёнка: Мишенина (Шкловская) Ульяна Никифоровна

Северо-Казахстанская область

Рождение ребёнка
?.03.1940

Дочь: Мыльченко (Мишенина) Надежда

Мать ребёнка: Мишенина (Шкловская) Ульяна Никифоровна

Ольгинка, Северо-Казахстанская область

Смерть
24.08.1943
Смоленская область, Духовщинский район, деревня Павлово,

Причина смерти: Погиб в Великой отечественно войне

Похороны
Неизвестно
Духовщинский район

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