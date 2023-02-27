Тотианин Тарасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тотианин Тарасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тотианин Николай

Мать ребёнка: (Тотианина) Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Тотианина) Евгения

Рождение ребёнка
10.07.1898

Сын: Татьянин Владимир

Мать ребёнка: (Тотианина) Евгения

Смерть
Неизвестно

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