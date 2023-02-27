Тотианин Тарасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тотианин Николай
Мать ребёнка: (Тотианина) Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Тотианина) Евгения
Рождение ребёнка
10.07.1898
Сын: Татьянин Владимир
Мать ребёнка: (Тотианина) Евгения
Смерть
Неизвестно