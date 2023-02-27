(Тотианина) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тотианина) Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1898

Сын: Татьянин Владимир

Отец ребёнка: Тотианин Тарасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тотианин Николай

Отец ребёнка: Тотианин Тарасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тотианин Тарасий

Смерть
Неизвестно
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