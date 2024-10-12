Мельникова (Храмченко) Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1957
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Сергей Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Мельников Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Мельников Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Владимир