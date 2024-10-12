Мельникова (Храмченко) Татьяна Викторовна 18.12.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельникова (Храмченко) Татьяна Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1957

Отец: Храмченко Виктор Семенович

Мать: Храмченко (Мамина) Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Сергей Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Мельников Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Мельников Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Владимир

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