Мамина Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамина Тамара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1937

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1920 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

1956 г.р.
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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1937

Отец: Мамин Михаил Петрович

Мать: Мамина (Хасихина) Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храмченко Виктор Семенович

Рождение ребёнка
1956

Сын: Храмченко Валерий Викторович

Отец ребёнка: Храмченко Виктор Семенович

Рождение ребёнка
18.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Храмченко Виктор Семенович

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Храмченко Виктор Семенович

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