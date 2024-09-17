Мамина Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Сын: Храмченко Валерий Викторович
Отец ребёнка: Храмченко Виктор Семенович
Рождение ребёнка
18.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Храмченко Виктор Семенович
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Храмченко Виктор Семенович