von der Mark Eberhard I — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиvon der Mark Eberhard I

von der Mark Eberhard I

Место рождения

Grafschaft Mark, Lower Rhenish–Westphalian Circle

Дата рождения

Около 1254

Дата смерти

04.07.1308

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1254

Отец: von der Mark Engelbert I

Мать: van Blieskastel (von Blieskastel von Schaumburg) Kunigunde

Бракосочетание
Около 29.01.1273

Жена: Von Mark (von Berg) Irmgard II

Рождение ребёнка
01.01.1275

Дочь: von Katzenelnbogen (von der Marck) Margaretha

Мать ребёнка: Von Mark (von Berg) Irmgard II

Рождение ребёнка
Около 1282

Сын: von der Marck Engelbert c.1282

Мать ребёнка: Von Mark (von Berg) Irmgard II

Рождение ребёнка
Около 1295

Дочь: von der Mark (von der Mark) Richardis

Мать ребёнка: van Loon (van Loon) Maria

Бракосочетание
Около 1295

Жена: van Loon (van Loon) Maria

Рождение ребёнка
Около 1297

Дочь: von der Mark (von der Mark) Johanna

Мать ребёнка: van Loon (van Loon) Maria

Смерть
04.07.1308

Мы используем куки для улучшения работы сайта.