von der Mark Eberhard I
Место рожденияGrafschaft Mark, Lower Rhenish–Westphalian Circle
Дата рожденияОколо 1254
Дата смерти04.07.1308
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1254
Бракосочетание
Около 29.01.1273
Рождение ребёнка
01.01.1275
Дочь: von Katzenelnbogen (von der Marck) Margaretha
Мать ребёнка: Von Mark (von Berg) Irmgard II
Рождение ребёнка
Около 1282
Сын: von der Marck Engelbert c.1282
Мать ребёнка: Von Mark (von Berg) Irmgard II
Рождение ребёнка
Около 1295
Дочь: von der Mark (von der Mark) Richardis
Мать ребёнка: van Loon (van Loon) Maria
Бракосочетание
Около 1295
Рождение ребёнка
Около 1297
Дочь: von der Mark (von der Mark) Johanna
Мать ребёнка: van Loon (van Loon) Maria
Смерть
04.07.1308