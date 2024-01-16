Чуркин Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркин Осип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Чуркин Тарас

Мать: Чупрова Федосья

Рождение ребёнка
До 1941

Сын: Чуркин Сын

Мать ребёнка: Дочь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рочева Дочь

Мать ребёнка: Дочь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Федор

Мать ребёнка: Дочь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Евгений

Мать ребёнка: Дочь

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1943
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