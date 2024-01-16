Чуркин Осип
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Чуркин Тарас
Мать: Чупрова Федосья
Рождение ребёнка
До 1941
Сын: Чуркин Сын
Мать ребёнка: Дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рочева Дочь
Мать ребёнка: Дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуркин Федор
Мать ребёнка: Дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуркин Евгений
Мать ребёнка: Дочь
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1943