Таранова Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таранова Тамара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котюжанская Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Таранов Иван Петрович

Рождение ребёнка
17.01.1955

Дочь: Копёнкина Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Таранов Иван Петрович

Смерть
Неизвестно

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