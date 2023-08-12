Таранова Тамара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котюжанская Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Таранов Иван Петрович
Рождение ребёнка
17.01.1955
Дочь: Копёнкина Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Таранов Иван Петрович
Смерть
Неизвестно