Белолипской Семен Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белолипской Семен Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1657

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657

Отец: Белолипской Осип Измайлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белолипской Максим Семенович

Мать ребёнка: Белолипская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белолипской Нефед Семенович

Мать ребёнка: Белолипская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белолипской Родион Семенович

Мать ребёнка: Белолипская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белолипской Григорий Семенович

Мать ребёнка: Белолипская Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белолипская Елена

Смерть
Неизвестно

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