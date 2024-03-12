Белолипской Семен Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1657
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657
Отец: Белолипской Осип Измайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белолипской Максим Семенович
Мать ребёнка: Белолипская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белолипской Нефед Семенович
Мать ребёнка: Белолипская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белолипской Родион Семенович
Мать ребёнка: Белолипская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белолипской Григорий Семенович
Мать ребёнка: Белолипская Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белолипская Елена
Смерть
Неизвестно