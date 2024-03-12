Белолипская Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белолипская Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белолипской Максим Семенович

Отец ребёнка: Белолипской Семен Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белолипской Нефед Семенович

Отец ребёнка: Белолипской Семен Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белолипской Родион Семенович

Отец ребёнка: Белолипской Семен Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белолипской Григорий Семенович

Отец ребёнка: Белолипской Семен Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белолипской Семен Осипович

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