Белолипская Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белолипской Максим Семенович
Отец ребёнка: Белолипской Семен Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белолипской Нефед Семенович
Отец ребёнка: Белолипской Семен Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белолипской Родион Семенович
Отец ребёнка: Белолипской Семен Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белолипской Григорий Семенович
Отец ребёнка: Белолипской Семен Осипович
Бракосочетание
Неизвестно