Белолипской Осип Измайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белолипской Фирс Осипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1657
Сын: Белолипской Семен Осипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1673
Сын: Белолипской Воин Харитон Осипович
Мать ребёнка: не указана