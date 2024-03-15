Белолипской Осип Измайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белолипской Осип Измайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Белелюбский Измаил Кубасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белолипской Фирс Осипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1657

Сын: Белолипской Семен Осипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1673

Сын: Белолипской Воин Харитон Осипович

Мать ребёнка: не указана

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